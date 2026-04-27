Saúde mental é prioridade para a JSD

No último sábado, a JSD Santo António, acompanhada por dirigentes concelhios e regionais da jovem estrutura social-democrata, visitou a Casa de Saúde São João de Deus. Segundo a JSD, “os propósitos da visita foram a sensibilização para a inclusão social e a desmistificação do estigma associado à doença mental”.

Segundo nota à imprensa, numa visita conduzida pela psicóloga clínica Silvana Spínola, os jovens social-democratas ficaram a conhecer as instalações de uma instituição que “cuida dos mais vulneráveis e promove um trabalho de reabilitação e estabilização mental dos seus utentes”.

A propósito das dependências que afectam os jovens madeirenses, a JSD alerta para “as consequências irreversíveis do consumo de substâncias psicoativas como o Alpha-PHP, vulgarmente conhecido como Bloom”, sinalizando tratar-se de “um problema premente no panorama regional que não pode ser menorizado”.

“Hoje, mais do que nunca, são necessárias respostas eficazes na promoção da saúde mental dos mais jovens e isso também passa pela quebra dos estigmas em redor deste assunto”, afirmam os jovens laranjas que, no final da visita, protagonizaram ainda um momento de convívio desportivo com alguns utentes da Casa de Saúde.