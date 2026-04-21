A secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, reafirmou, esta terça-feira, que a protecção das vítimas de violência doméstica continua a ser uma prioridade na Região, apesar da recente diminuição no número de denúncias e na ocupação das casas de abrigo.

"Temos registado uma diminuição quer nas denúncias do crime de violência doméstica, quer na ocupação das casas de abrigo. Ainda assim, a Região não vai abrandar na sua estratégia de prevenção e protecção", sublinhou a governante, garantindo que o trabalho será mantido com determinação.

À margem da cerimónia comemorativa do 20.º aniversário da Casa de Abrigo para Mulheres Vítimas de Violência Doméstica do Centro Social e Paroquial de São Bento, Paula Margarido destacou a importância de proteger todas as vítimas, incluindo crianças, que classificou como vítimas directas deste fenómeno, exigindo uma resposta firme e integrada.

A responsável evidenciou ainda a articulação entre as equipas multidisciplinares do Instituto de Segurança Social da Madeira, do Serviço Regional de Saúde e da Polícia de Segurança Pública (PSP), bem como a aposta na autonomização das vítimas. Neste âmbito, salientou o Complemento Regional para Pessoas em Situação de Violência Doméstica, um apoio que disse ser único no País e que visa promover a reconstrução de vida com dignidade e independência.

A cerimónia ficou marcada pelo lançamento do livro 'Casa sem Teto', de Magna Rodrigues, directora técnica da instituição, e reuniu diversas entidades e parceiros institucionais, num momento de reflexão e compromisso com o futuro.