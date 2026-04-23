Centro Cultural Islâmico da Madeira nega ligações a práticas ilícitas

O Centro Cultural Islâmico da Madeira (CCIM) veio a público rejeitar um conjunto de declarações recentemente difundidas, que associam a associação e a comunidade muçulmana a alegadas práticas ilícitas e riscos sociais.

Em comunicado, a instituição afirma que tais acusações são "factualmente infundadas" e têm contribuído para a criação de um clima de desinformação e estigmatização, com impacto na sua reputação e na tranquilidade da comunidade que representa na Região.

"O CCIM é uma entidade legalmente constituída, registada e plenamente conforme com o ordenamento jurídico português, desenvolvendo a sua atividade de forma transparente, responsável e sujeita às regras do Estado de Direito", sublinha, acrescentando que a sua actuação insere-se exclusivamente nos "domínios religioso, cultural e social".

Não existe, nem nunca existiu, qualquer ligação a práticas ilícitas, extremismo ou actividades de natureza criminosa Centro Cultural Islâmico da Madeira

No mesmo documento, a instituição indica também que as imputações feitas, "designadamente associações a criminalidade, radicalismo ou ameaça social", já foram submetidas às entidades competentes, a quem caberá a respetiva avaliação nos termos da lei.

Por fim, a associação manifesta ainda "total disponibilidade" para prestar esclarecimentos à comunicação social, colaborar com entidades públicas e promover iniciativas de diálogo com a comunidade.

"O CCIM reafirma o seu compromisso com uma sociedade plural, baseada no respeito mútuo, na convivência pacífica e na legalidade", conclui.