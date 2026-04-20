“Há muito trabalho a fazer na Madeira”

A responsável do Instituto de Cidades e Vilas com Mobilidade admite que a Madeira enfrenta desafios significativos na área da mobilidade, com consequências na saúde dos madeirenses.

“Na Madeira, em particular, nós temos muito trabalho para fazer. Não é que não tenhamos também no continente, mas aqui temos muito trabalho para fazer”, afirmou, sublinhando as limitações existentes no espaço público.

Entre os principais problemas, apontou a falta de condições para a circulação pedonal. “Nós temos a noção da quantidade de ruas que não têm passeio, em que as pessoas nem querem andar ou não podem caminhar”, disse, acrescentando que existem também “passeios com muitas pedrinhas, altamente rugosos, com irregularidades e com falta de segurança”.

Essa realidade, explicou, afeta sobretudo os mais vulneráveis. “Se uma pessoa tiver cadeira de rodas, se uma mãe quiser andar com um carrinho de bebé, ou se quiser andar com uma canadiana, tem dificuldade em deslocar-se”, referiu.

A responsável destacou ainda que esta realidade tem implicações diretas na saúde pública. “Nós estamos na cauda da Europa com a taxa de obesidade. Mais obesos, mais diabetes. E já não é só nos idosos, são as crianças que começaram a ter diabetes”, afirmou.

Além disso, alertou para outros indicadores preocupantes. “Os dados que saíram foram muito dramáticos em termos de saúde”, disse, referindo-se também a problemas de saúde mental entre crianças e jovens.

Para a especialista, a promoção da mobilidade pedonal pode ser parte da solução. “Se caminharmos, estamos a criar um conjunto de substâncias no nosso organismo que nos permite vencer imensas doenças”, afirmou, defendendo que “não deve ser ir ao ginásio, é mesmo caminhar na rua”.

A responsável defendeu ainda a necessidade de atuar em várias frentes. “Tem que haver financiamentos, tem que haver melhorias na rede de transportes públicos e, ao mesmo tempo, trabalhar e requalificar o chão da cidade”, disse.

Declarações à margem da assinatura do protocolo com o município de Câmara de Lobos.