Mano a Mano associam-se à Orquestra de Jazz do Funchal e apresentam novo projecto

André e Bruno Santos (Mano a Mano) associam-se à Orquestra de Jazz do Funchal (OJF), numa formação inédita, que é o ponto de partida para 'Uma Espécie de Pacto', o novo trabalho, em formato livro-disco, que junta os irmãos.

A parceria, que celebra dez anos do duo Mano a Mano, imortaliza o encontro que a crítica (Jazzlogical) descreveu como “o momento mais estimulante” do Funchal Jazz 2024.

Tal como o DIÁRIO já noticiou, o lançamento oficial acontece a 30 de Abril, Dia Internacional do Jazz, com um concerto de apresentação no Centro de Congressos da Madeira, no Funchal, às 21 horas.



Segundo nota à imprensa, "gravado sob a direcção do maestro Pedro Moreira, o disco revisita sete temas da discografia de Mano a Mano, com novos arranjos de André e Bruno Santos, Guillermo Klein, Lars Arens e Estela Alexandre, que elevam a cumplicidade das guitarras ao vigor da Big Band". O título do novo trabalho, conforme revela, "nasceu a partir do poema Lourdes Castro Rua da Olaria, da autoria de Tolentino Mendonça, e pode ser ouvido recitado pelo próprio na faixa-título".

E acrescenta: "A edição física assume um formato singular: um livro que nos faz mergulhar no processo criativo deste desafio, juntando o trabalho fotográfico de Pedro Sousa a textos dos protagonistas, e também de Pedro Moreira (maestro) e Paulo Barbosa (director artístico do Funchal Jazz). Além disso, o livro dá acesso (em suporte digital) à música e a um mini-documentário de Rui Dantas, que revela os bastidores da gravação na Madeira".

Num dos textos do livro, Paulo Barbosa afirma:“(...) além de manter em cada novo disco o elevado nível musical que dela se espera, a dupla tem sabido evitar qualquer tipo de repetição do conceito ou do que quer que seja da gravação que o antecedeu. E a presente gravação não poderia ser mais claramente ilustrativa disso mesmo: como nunca antes aconteceu (...) Mano a Mano com uma orquestra, mas não com uma orquestra qualquer – com a Orquestra de Jazz do Funchal, a da sua terra natal".