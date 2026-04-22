Orquestra de Saxofones do Conservatório em concerto de preparação para o Dão

O Conservatório – Escola das Artes da Madeira, Eng. Luiz Peter Clode "apresenta a Orquestra de Saxofones em concerto na próxima sexta-feira, 24 de Abril, pelas 20h00, no Auditório da Escola Profissional Dr. Francisco Fernandes, sob a direção artística das professoras Ana Irene Rodrigues, Mariana Ornelas e Nubélia Fernandes", informa a instituição.

"O concerto marca a afirmação do trabalho artístico desenvolvido desde o início do ano pelos 28 alunos que compõem este grupo, como também a preparação para um importante momento de intercâmbio artístico com vista à participação no Estágio da Orquestra de Saxofones do Dão, no início do mês de maio. A entrada para este concerto é livre, mediante disponibilidade da sala", explica.

Assim, "em palco, o grupo apresentará um programa que evidencia a versatilidade e a riqueza sonora da família do saxofone, refletindo o trabalho desenvolvido ao longo do ano letivo e a evolução dos jovens músicos", naquele que "será um momento de demonstração do percurso formativo dos alunos, que têm vindo a consolidar competências técnicas e interpretativas em contexto de prática regular. Deste modo, o concerto assume-se, assim, como uma etapa de consolidação do percurso artístico da orquestra, evidenciando o crescimento do coletivo e o reforço da sua identidade enquanto formação musical".

No seguimento desta apresentação pública, "a Orquestra de Saxofones deslocar-se-á ao Continente para participar no Estágio da Orquestra de Saxofones do Dão, entre os dias 1 e 3 de Maio, em Viseu", informa. "Esta experiência proporcionará aos alunos o contacto direto com outros jovens saxofonistas, promovendo a partilha musical, o intercâmbio artístico e o enriquecimento formativo, reforçando a ligação entre o Conservatório – Escola das Artes da Madeira e outras realidades do panorama musical nacional", realça.

A iniciativa conta com o apoio de diversas entidades parceiras, nomeadamente a Direção Regional da Juventude, as câmaras municipais de Machico e da Ribeira Brava, a Associação dos Amigos do Conservatório de Música da Madeira, a Agência de Publicidade da Madeira e a Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação da Madeira.

Sobre a Orquestra de Saxofones

O projeto da Orquestra de Saxofones nasce de um processo de crescimento gradual, iniciado no ano passado com a criação do Ensemble de Saxofones do Polo de Machico, tendo evoluído para uma formação mais alargada que integra atualmente alunos de vários polos e núcleos do Conservatório. Esta expansão traduz a aposta numa visão artística mais abrangente, que valoriza o trabalho em rede e o enriquecimento mútuo entre diferentes contextos de aprendizagem.

A Orquestra de Saxofones do Conservatório reúne cerca de 28 alunos, resultado de um trabalho colaborativo entre diferentes núcleos e docentes, que reforça a dinâmica formativa e artística da instituição. O projeto destaca-se pela construção progressiva de um trabalho coletivo sólido, assente na partilha, na disciplina artística e no desenvolvimento técnico e interpretativo dos alunos.