Grupo de alunos e professores da Amadora na Madeira

A secretária regional da Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, esteve presente numa visita ao Centro de Juventude/Pousada de Juventude do Funchal, no âmbito do projecto 'Escola em Viagem', que trouxe à Região um grupo de alunos e professores do Agrupamento de Escolas Fernando Namora, do concelho da Amadora.

A iniciativa, que promove experiências educativas fora do contexto escolar, permitiu a estes jovens viverem, pela primeira vez para muitos, a experiência de viajar de avião e conhecer uma realidade distinta da sua. Durante o encontro, partilharam com a governante o entusiasmo com as vivências proporcionadas, destacando momentos como a subida no teleférico, a visita ao Museu CR7 e a descoberta das piscinas naturais do Porto Moniz, entre outros locais emblemáticos da Madeira.

A acompanhar a visita estiveram também a secretária regional da Educação, Ciência e Tecnologia, Elsa Fernandes, e o director regional de Juventude, André Alves, numa demonstração de articulação institucional em torno de políticas públicas que promovem a inclusão, a mobilidade e a igualdade de oportunidades.

Como gesto simbólico, o Município da Amadora fez chegar uma peça em acrílico com o dístico da cidade, oferecida à secretária regional da Inclusão, assinalando a importância desta experiência de intercâmbio e aproximação entre territórios.

A presença deste grupo, composto por alunos que beneficiam de respostas educativas ajustadas às suas necessidades, insere-se numa lógica de educação inclusiva e de promoção da participação plena, evidenciando o impacto transformador de iniciativas que proporcionam novas vivências, alargam horizontes e reforçam a autonomia.

Na ocasião, Paula Margarido destacou a relevância do projecto 'Escola em Viagem' enquanto instrumento de inclusão e de valorização do território, sublinhando o papel das pousadas de juventude como espaços de aprendizagem, encontro e cidadania, ao serviço dos jovens e da construção de percursos educativos mais completos e enriquecedores.