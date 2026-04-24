Madeira com "preços mais baixos em todos os combustíveis" na próxima semana

Os preços dos combustíveis vão descer na Região Autónoma da Madeira a partir de segunda-feira, 27 de Abril, face a esta semana, com reduções na gasolina, no gasóleo e no gasóleo colorido e marcado, informou esta sexta-feira, 24 de Abril, a Secretaria Regional de Economia.

Na Região, a gasolina IO95 passa de 1,777 euros por litro para 1,767 euros, uma diminuição de 1 cêntimo. O gasóleo irá registar uma queda de 9,9 cêntimos, de 1,933 euros para 1,834 euros, enquanto o gasóleo colorido e marcado baixa 9,8 cêntimos, de 1,500 euros para 1,402 euros.

Face ao continente, a Madeira apresenta, na próxima semana, "preços mais baixos em todos os combustíveis". A gasolina na RAM será 13,2 cêntimos mais barata em relação ao Continente (1,899 €), o gasóleo deverá custar menos 14,6 cêntimos face ao território continental (1,980 €) e o gasóleo colorido e marcado fica 21,2 cêntimos abaixo do praticado no Continente (1,614 €).