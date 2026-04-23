Operação aérea entre a Ilha Terceira e a Madeira adiada por razões de "natureza processual"

O grupo SATA informou esta quinta-feira, 23 de Abril, que o arranque da operação aérea entre a Ilha Terceira e a Ilha da Madeira foi adiado "por razões de natureza processual e que são alheias ao grupo SATA".

O início da operação estava previsto para o dia 7 de Maio, contudo, "a ausência de elementos processuais necessários à validação da atribuição desta ligação à Azores Airlines, no âmbito das Obrigações de Serviço Público (OSP) entre os dois arquipélagos, impede o seu início na data inicialmente prevista", explica a transportadora aérea em nota emitida.

O arranque da operação foi reprogramado para o início do mês de Junho, "data que será oportunamente confirmada, logo que se encontrem reunidas todas as condições regulamentares", pode ler-se no comunicado.

A ligação Terceira/ Madeira estava programada para iniciar a 7 de Maio, com uma frequência semanal às quintas-feiras, reforçando para duas frequências semanais entre os meses de Junho e Setembro. Nos restantes meses do ano, a operação manter-se-á com uma frequência semanal.

O grupo SATA destaca que a introdução da rota directa permitirá aos passageiros aceder ao arquipélago dos Açores através de duas portas de entrada, nomeadamente Ponta Delgada e Lajes, "aumentando a flexibilidade no planeamento das viagens e diversificando as opções de mobilidade entre os dois arquipélagos".

A rota Lajes–Funchal resulta da actualização das Obrigações de Serviço Público, que passaram a integrar esta ligação na oferta de voos entre os arquipélagos dos Açores e da Madeira.