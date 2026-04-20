Nestas férias… vá onde o tempo abranda
6 ilhas a não perder!
Vivemos num mundo onde tudo acontece muito depressa. Agendas cheias, dias que passam num instante e uma sensação constante de que o tempo nunca chega para tudo.
Talvez seja por isso que cada vez mais viajantes procuram algo diferente nas suas férias: destinos onde o ritmo abranda e o tempo parece esticar-se.
Lugares onde as manhãs começam devagar, os almoços são longos e o pôr do sol é um momento para simplesmente parar, respirar fundo e apreciar.
Se sente que precisa de desligar da rotina e recuperar o equilíbrio, existem destinos perfeitos para isso.
Estas férias podem ser o convite perfeito para abrandar o ritmo e redescobrir o prazer de viajar sem pressa.
Prepare as suas malas, aqui sugerimos-lhe: 6 Destinos de Férias… Onde o Tempo Abranda
Açores | Ilha Terceira – Partida do Funchal
Preço por pessoa em quarto duplo: desde 386€
Partidas: Funchal
Datas: Maio a Fevereiro 2027 – 4 dias
Preço por pessoa em quarto duplo: desde 822€
Partidas: Lisboa
Datas: até 25 Outubro – 8 dias
Preço por pessoa em quarto duplo: desde 856€
Partidas: Lisboa
Datas: de 1 de Julho a 2 de Setembro – 9 dias
Preço por pessoa em quarto duplo: desde 1 060€
Partidas: Lisboa
Datas: até 31 Outubro – 6 dias
Preço por pessoa em quarto duplo: desde 1 264€
Partidas: Lisboa
Datas: até 31 Outubro – 8 dias
Açores | Viva a Natureza – Circuito Açoriano
Preço por pessoa em quarto duplo: desde 1 480€
Partidas: Lisboa
Datas: de Junho a Setembro – 6 dias
Itinerário: Faial, Pico, São Jorge, Flores, Corvo
Preço por pessoa em quarto duplo: desde 1 605€
Partidas: Porto
Datas: de Junho a Setembro – 8 dias
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