O Marítimo pode subir de divisão se perder com o Benfica B?

O Marítimo falhou, diante do Torreense, a primeira tentativa para subir de divisão. A derrota, 0-1, em Torres Vedras, aconteceu já em período de descontos – alguns minutos antes, os maritimistas chegaram a fazer a festa em virtude de um golo de Butzke, golo esse que, contudo, viria a ser anulado por fora de jogo – impediu a concretização, a quatro jornadas do fim, do tão desejado e ambicionado regresso ao escalão principal do futebol português.

Para domingo, no Seixal, mais uma tentativa para garantir a subida. O adversário é o Benfica B e o jogo tem início marcado para as 18h00.

Ora, na semana que antecede o jogo com a jovem equipa ‘encarnada’, muitos têm sido os maritimistas a fazerem a contas no intuito de saberem em que circunstâncias o Marítimo pode subir nesta jornada.

Entre os muitos comentários nas redes sociais, vários são aqueles que alertam para o facto de o Marítimo estar proibido de perder, caso contrário a subida será novamente adiada.

Mas será mesmo assim? O Marítimo adia mesmo a subida caso perca, no domingo, com o Benfica B?

Tendo em conta que o Marítimo pode ser ultrapassado, ainda que remotamente, por três equipas, Académico de Viseu, Torreense e União de Leiria, existem contas para todos os ‘gostos’ em relação à subida na próxima jornada da II Liga.

Com apenas quatro jornadas para terminar o campeonato e 12 pontos em disputa, o Marítimo parte para esta jornada com sete pontos de vantagem sobre o segundo classificado, o Académico de Viseu – sobem à I Liga, de forma directa, os dois primeiros classificados – 11 sobre o terceiro, Torreense e 11 sobre o quarto, a União de Leiria.

Se o Marítimo vencer o Benfica B a subida de divisão está garantida independentemente dos resultados averbados pelos concorrentes directos – Académico de Viseu joga fora, no sábado, com o Farense, a União de Leiria joga fora, no sábado, com o Felgueiras, e o Torreense joga fora, no dia 28, com o Feirense.

O empate também por servir os interesses da equipa verde-rubra na eventualidade da União de Leiria, que joga antes do Marítimo, empatar. Se estes dois resultados acontecerem a festa da subida de divisão está garantida para a família maritimista.

Contudo, mesmo perdendo, a equipa verde-rubra até pode assegurar a subida no final da 31.ª jornada. Para que isso seja possível, a União de Leiria e Torreense não podem ganhar os seus jogos.

Existe ainda a real possibilidade do Marítimo ser ‘obrigado’ a aguardar pelas 19h50 de terça-feira – hora a que deve terminar o Feirense – Torreense – para saber se sobe ou não de divisão. Uma espera que poderá ter que acontecer por parte dos maritimistas na eventualidade do Leiria não ganhar o seu o jogo e o Marítimo perder. Perante este quadro, o resultado do jogo a disputar em Santa Maria será crucial paras contas do Marítimo.