Hélder Malheiro no Tondela-Nacional e António Nobre no Benfica B-Marítimo
O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol nomeou o árbitro Hélder Malheiro, da Associação de Futebol de Lisboa, para o Tondela- Nacional, encontro da 31.ª jornada da I Liga que está marcado para sábado, às 15h30, em Tondela.
Para o Benfica B- Marítimo, jogo da 31.ª jornada da II Liga agendado para domingo, 18h00, no Seixal e que pode valer a subida de divisão do Marítimo, foi nomeado o árbitro António Nobre, a Associação de Futebol de Leiria.