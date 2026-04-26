“Esta prova é linda, linda”, diz Inês Correia após vencer MIUT Starter

Inês Correia, vencedora do sector feminino do MIUT Starter, sublinhou a emoção do regresso à Madeira e a beleza da prova, que descreveu de forma repetida como “linda”, após cortar a meta em primeiro lugar.

Em declarações ao DIÁRIO, a atleta da Casa Benfica Faro começou por realçar o significado pessoal da participação: “Olha, foi espectacular. Eu ainda não acredito que acabei e que estou aqui. A Madeira para mim é mesmo, mesmo especial. Vim para cá estudar para a faculdade, foi uma mudança grande, sair de casa e vir para aqui. Foi uma experiência incrível.”

Sobre o regresso à ilha, acrescentou: “Tinha de voltar e voltei agora na melhor altura para fazer esta prova, que é linda, é linda.”

A atleta reconheceu também a exigência do percurso e o seu receio nas descidas, mas destacou a satisfação no final: “É muito desafiante e eu tenho medo de descer, mas foi muito bom, gostei muito.”

Quanto à luta pela vitória, admitiu surpresa com a proximidade da adversária: “Eu não sabia que ela estava tão perto. Pensei: não posso parar agora, isto tem de ser até ao fim. As pernas já estavam pesadas, mas foi até ao fim.”

No final, deixou em aberto a continuidade no trail running: “Adorava. Agora é só perceber o que é que há por aí. Já fui voluntária no Ecotrail, agora posso competir eventualmente e ver o que há para explorar.”