Vincent Esmiol vence MIUT

Vincent Esmiol é o vencedor da prova principal de 110 quilómetros do Madeira Island Ultra-Trail (MIUT), tendo cortado a meta em Machico com o tempo de 12:49:03, após uma corrida de grande desgaste físico e decisão nos momentos finais.

O atleta francês confirmou na meta o que já vinha a demonstrar nas últimas passagens intermédias, mas a vitória esteve longe de ser tranquila.

O próprio assumiu que comprometeu parte da prova logo no arranque. “No início parti muito rápido. Sentia-me bem, mas percebi que tinha cometido um erro quando as dificuldades começaram a aparecer”, explicou.

As consequências foram imediatas e prolongaram-se ao longo de praticamente todo o percurso. “Tive dores muito fortes no estômago e problemas digestivos durante quase toda a corrida”, revelou, descrevendo uma prova feita em esforço constante.

Apesar disso, houve um momento de viragem que acabou por definir o desfecho. Ao perceber que estava na frente, mudou o registo e decidiu arriscar tudo. “Quando me vi na liderança, disse a mim mesmo que tinha de empurrar, empurrar até ao fim”, afirmou, numa decisão que lhe permitiu segurar a vantagem até à meta.

Sobre o percurso, deixou uma avaliação clara e sem rodeios. “É muito técnico, incrível. Disseram-me que era duro, mas é mesmo muito, muito duro”, sublinhou, reforçando o grau de exigência de uma edição marcada por condições difíceis nas zonas altas e por uma forte competitividade.

A vitória de Vincent Esmiol, com 12:49:03, confirma o nível internacional do MIUT e volta a colocar a Madeira no centro do trail mundial, numa prova onde a resistência física e mental fez toda a diferença.