Hartmuth lidera prova rainha do MIUT nos femininos

Katharina Hartmuth segue isolada na frente da prova rainha do MIUT, a Legend de 110 quilómetros. A atleta alemã passou na Portela com 13:00.48 de corrida, consolidando a liderança feminina numa fase já decisiva da competição.

Na perseguição surge a norte-americana Helen Mino Faukner, que passou no Chão da Lagoa com 12:16.22, enquanto a canadiana Jazmine Lowther também mantém-se na luta pelo pódio, com passagem no mesmo ponto em 12:34.11.

A corrida feminina continua em aberto, mas com Hartmuth a impor ritmo e consistência num percurso particularmente exigente.

Na prova rainha, registam-se 900 inscritas, com 777 atletas à partida. Até ao momento, há 110 atletas que não compareceram, 77 desistências, oito desclassificações e quatro já classificadas na meta.