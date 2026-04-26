Era um grande objectivo da época”, diz Macedo após vitória no MIUT Starter

Paulo Macedo, atleta da ACD Jardim da Serra, venceu este domingo o MIUT Starter, mostrando-se satisfeito com o desempenho e destacando o trabalho realizado nas últimas semanas, com o foco já virado para os próximos objectivos internacionais.

Paulo Macedo vence MIUT Starter Prova ainda decorre para a maioria dos atletas

O momento da chegada ficou marcado pelo atleta a cortar a meta com uma sapatilha na mão, gesto previamente combinado com o patrocinador da inscrição. Em declarações ao DIÁRIO, pouco depois da prova, o vencedor sublinhou a exigência do percurso, apesar do desfecho favorável: “É verdade que tenho treinado bastante. Fui terceiro classificado na semana passada, no campeonato nacional. Era um grande objectivo da época estar já a um bom nível nesta fase. Esta prova enquadrou-se nesse sentido. No ano passado houve aqui um ritmo excelente e eu vinha à procura desse ritmo. Infelizmente não vieram atletas desse nível, mas acho que a preparação está a ser bem feita e, daqui a cerca de um mês e meio, dois meses, estarei a representar a selecção no Campeonato Europeu de Montanha.”

Sobre o gesto na linha de meta, explicou: “A loja patrocinou-me a inscrição no MIUT e ficou combinado que tiraria as sapatilhas caso ganhasse. Acabei por cumprir.” Questionado sobre se o faria em caso de disputa pela vitória, respondeu: “Depende. Se fosse para disputar a vitória, provavelmente não tirava as sapatilhas. Mas chegando com vantagem, independentemente do lugar no pódio, ia fazê-lo.”

O atleta destacou ainda as características do percurso, considerando-o acessível e adequado a diferentes níveis de experiência: “É um percurso rápido e relativamente acessível, mesmo para quem se quer iniciar. A parte mais exigente é a técnica, já na fase final, mas eu vinha com vantagem e não precisei de arriscar muito na descida, até para evitar entorses ou lesões.”