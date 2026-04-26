Era um grande objectivo da época”, diz Macedo após vitória no MIUT Starter
Atleta do Jardim da Serra cortou meta com sapatilha na mão
Paulo Macedo, atleta da ACD Jardim da Serra, venceu este domingo o MIUT Starter, mostrando-se satisfeito com o desempenho e destacando o trabalho realizado nas últimas semanas, com o foco já virado para os próximos objectivos internacionais.
O momento da chegada ficou marcado pelo atleta a cortar a meta com uma sapatilha na mão, gesto previamente combinado com o patrocinador da inscrição. Em declarações ao DIÁRIO, pouco depois da prova, o vencedor sublinhou a exigência do percurso, apesar do desfecho favorável: “É verdade que tenho treinado bastante. Fui terceiro classificado na semana passada, no campeonato nacional. Era um grande objectivo da época estar já a um bom nível nesta fase. Esta prova enquadrou-se nesse sentido. No ano passado houve aqui um ritmo excelente e eu vinha à procura desse ritmo. Infelizmente não vieram atletas desse nível, mas acho que a preparação está a ser bem feita e, daqui a cerca de um mês e meio, dois meses, estarei a representar a selecção no Campeonato Europeu de Montanha.”
Sobre o gesto na linha de meta, explicou: “A loja patrocinou-me a inscrição no MIUT e ficou combinado que tiraria as sapatilhas caso ganhasse. Acabei por cumprir.” Questionado sobre se o faria em caso de disputa pela vitória, respondeu: “Depende. Se fosse para disputar a vitória, provavelmente não tirava as sapatilhas. Mas chegando com vantagem, independentemente do lugar no pódio, ia fazê-lo.”
O atleta destacou ainda as características do percurso, considerando-o acessível e adequado a diferentes níveis de experiência: “É um percurso rápido e relativamente acessível, mesmo para quem se quer iniciar. A parte mais exigente é a técnica, já na fase final, mas eu vinha com vantagem e não precisei de arriscar muito na descida, até para evitar entorses ou lesões.”