Sauditas do Al-Ahli revalidam título na 'Champions' asiática

Os sauditas do Ah-Ahli revalidaram hoje o título de campeões asiáticos, ao vencerem na final os japoneses do Machida por 1-0, após prolongamento, em encontro disputado em Jeddah.

🏆🇸🇦🟥 EXPULSADO ZAKARIA HAWSAWI EN EL AL AHLI POR ESTE CABEZAZO



Los saudíes se quedan con uno menos

a los 70 minutos de la final en la Champions Asiática!pic.twitter.com/HPfS2sfcsA — Nahuel Lanzón (@nahuelzn) April 25, 2026

O Al-Ahli ficou reduzido a 10 elementos aos 68 minutos, face ao vermelho direto mostrado a Zakaria Al Hawsawi, mas acabou por se impor no tempo extra, graças a um tento de Diras Al Buraikan, apontado aos 96.

🚨💚 THE FINAL WHISTLE THAT ANNOUNCED AL AHLI ARE THE CHAMPIONS OF THE AFC CHAMPIONS LEAGUE 🏆🔥#AlAhli | #AhliCentral pic.twitter.com/D4pOAbT8rm — Ahli Central (@AhliCentral1) April 25, 2026

A formação saudita subiu ao quarto lugar do ranking da prova, com dois títulos, numa tabela liderada a solo pelos compatriotas do Al-Hilal, com quatro.

🏆💚 Al Ahli are the champions of the AFC Champions League 💚💚💚💚💚💚💚💚 pic.twitter.com/Sayoz7wanB — Ahli Central (@AhliCentral1) April 25, 2026

Na equipa vencedora destacam-se vários jogadores com passagens por equipas europeias, entre os quais Wanderson Galeno, que passou pelo FC Porto, Sp. Braga, Rio Ave e Portimonense.