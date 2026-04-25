Sauditas do Al-Ahli revalidam título na 'Champions' asiática
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Os sauditas do Ah-Ahli revalidaram hoje o título de campeões asiáticos, ao vencerem na final os japoneses do Machida por 1-0, após prolongamento, em encontro disputado em Jeddah.
O Al-Ahli ficou reduzido a 10 elementos aos 68 minutos, face ao vermelho direto mostrado a Zakaria Al Hawsawi, mas acabou por se impor no tempo extra, graças a um tento de Diras Al Buraikan, apontado aos 96.
A formação saudita subiu ao quarto lugar do ranking da prova, com dois títulos, numa tabela liderada a solo pelos compatriotas do Al-Hilal, com quatro.
Na equipa vencedora destacam-se vários jogadores com passagens por equipas europeias, entre os quais Wanderson Galeno, que passou pelo FC Porto, Sp. Braga, Rio Ave e Portimonense.