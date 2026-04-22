Al Nassr na final da 'Champions 2' asiática com Ronaldo e Félix a titulares

O Al Nassr goleou hoje o Al Ahli Doha, por 5-1, nas meias-finais da Liga dos Campeões asiáticos 2, com Jorge Jesus a meter Cristiano Ronaldo e João Félix no 'onze' inicial, mas ambos ficaram em 'branco'.

O internacional francês Kingsley Coman esteve em destaque, ao apontar um 'hat-trick', aos 12, 45+7 e 63 minutos, e o brasileiro Ângelo, aos 23, e Abdullah Al Hamdan, aos 80, a marcarem os restantes golos da formação saudita.

Já o golo solitário dos cataris foi da responsabilidade do guineense Sekou Yansane, aos 10 minutos, já depois de o alemão Julian Draxler (ex-Benfica) ter falhado um penálti para o Al Ahli Doha.

Com o triunfo, os comandados do técnico português Jorge Jesus vão defrontar no jogo decisivo da segunda competição de clubes mais importante da Ásia, agendado para 16 de maio, os japoneses do Gamba Osaka, que afastaram o Bangkok United, da Tailândia, por 3-0, num encontro realizado na semana passada.