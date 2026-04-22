EUA terão informado Israel que o país asiático tem até 5 dias para negociar

Os Estados Unidos terão informado Israel que deram ao Irão um prazo de entre três e cinco dias para responder a uma proposta de acordo e regressar às negociações, segundo noticiaram hoje meios de comunicação israelitas.

De acordo com essa informação, se não houver resposta do Irão dentro desse prazo, o atual cessar-fogo estarão, informou o Canal 12 da televisão israelita citando três responsáveis norte-americanos.

Num segundo relatório, o mesmo meio, citando fontes políticas em Jerusalém, indica que o prazo efetivo fixado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, terminaria no domingo.

O diário israelita Ynet relatou que a falta de um anúncio oficial da nova data limite por parte de Trump responderia ao seu desejo de não ficar em questão, após ter adiado repetidamente diversos ultimatos nas últimas semanas.

O presidente norte-americano anunciou na terça-feira a sua decisão de estender indefinidamente o cessar-fogo com o Irão até que o Governo iraniano, que considera dividido, lhe apresente uma proposta unificada de acordo.

Trump tomou essa decisão poucas horas antes de hoje expirar o cessar-fogo vigente, apesar de que na própria terça-feira ter declarado que não pretendia prorrogá-lo e que estava disposto a retomar os "bombardeamentos" contra o Irão.

O primeiro-ministro israelita, Benjamín Netanyahu, afirmou hoje que o seu país está preparado para "qualquer cenário", tanto de forma defensiva como ofensiva, após uma reunião com efetivos do sistema de defesa antimísseis 'Cúpula de Ferro' nas colinas de Jerusalém.