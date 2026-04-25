Vicent Esmiol e Katharina Hartmuth lideram e Miguel Arsénio é 8.º

A prova principal do MIUT, a Legend, com 110 quilómetros, segue com a frente definida, mas ainda longe de decisão. No sector masculino, o francês Vincent Esmiol mantém a liderança, depois de ter consolidado vantagem nas passagens nocturnas, numa fase em que a gestão do esforço começa a ganhar peso.

Entre os portugueses, Miguel Arsénio continua em destaque, apesar de ter perdido posições nas últimas horas. O atleta chegou a integrar o top 5, mas surge agora em 8.º lugar, mantendo-se ainda assim entre os dez primeiros numa corrida marcada pelo desgaste acumulado.

No feminino, a alemã Katharina Hartmuth lidera a classificação da Legend, impondo um ritmo consistente, embora com perseguidoras relativamente próximas, o que mantém em aberto a luta pelos primeiros lugares.

Em paralelo, decorre a prova Advanced, de 80 quilómetros, que partiu de São Vicente às 7 horas e já apresenta referências mais consolidadas. À passagem pelo Curral das Freiras, o italiano Daniel Jung lidera a classificação masculina com 3:14:29, seguido do espanhol Alvaro Caro Gracia, com 3:17:06, e do francês Nicolas Muselet, com 3:21:10.

No sector feminino dos 80 quilómetros, a norte-americana Lindsay Allison surge na frente nesse mesmo ponto, com 4:00:13, assumindo-se como principal referência numa corrida que, pela sua menor distância, entra mais cedo em fase decisiva.

A prova Discover (56 km) arrancou às 9 horas, na Boaventura, e apresenta já os primeiros registos intermédios com passagem pela Casa do Pico Ruivo.

No sector masculino, o francês Antoine Charvolin lidera nesta fase, com 1:59:56, seguido pelo sueco Anton Gustafsson (2:01:36) e pelo australiano Billy Curtis (2:03:44). Um trio internacional a marcar o ritmo numa distância que, apesar de mais curta do que a prova rainha, mantém níveis elevados de exigência física e técnica.

Nos femininos, a norte-americana Rachel Drake assume a dianteira, com 2:09:28, com a compatriota Jane Maus em segundo lugar (2:15:55). A portuguesa Ana Paula Rodrigues surge referenciada numa passagem anterior, no Lombo do Urzal, mantendo-se entre as atletas em prova.

Com estes dados, ficam assim compostas as três frentes competitivas já no terreno (os 115 km, os 80 km e agora também os 56 km) confirmando a dimensão global do evento, com atletas de várias nacionalidades e ritmos distintos, mas todos sujeitos à dureza do percurso madeirense.

À medida que o dia avança, espera-se maior definição nas classificações, sobretudo com a aproximação dos principais pontos de controlo e zonas de decisão.