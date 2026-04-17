PSP ajudou a resgatar turista em São Vicente

A Polícia de Segurança Pública (PSP), através da sua equipa de resgate em montanha, participou na operação de socorro e resgate do cidadão estrangeiro, de 38 anos, que sofreu um acidente enquanto praticava canyoning numa afluente da Ribeira do Inferno, no concelho de São Vicente, no dia 15 de Abril.

Turista ferido após queda na Ribeira do Inferno ao praticar canyoning Os Bombeiros Voluntários Madeirenses estão, neste momento, a realizar uma operação de resgate no final do percurso da Ribeira do Inferno, no concelho de São Vicente.

Tal como noticiado em tempo oportuno pelo DIÁRIO, a operação, realizada em articulação com o Serviço Regional de Protecção Civil, e outras entidades, decorreu numa zona de difícil acesso, tendo sido possível localizar e retirar a vítima em segurança.

"No final, o cidadão resgatado manifestou o seu agradecimento a todos os intervenientes, destacando o empenho, a cooperação e o apoio prestado ao longo de toda a operação", sublinhou a autoridade.