Vencedores destacam beleza e dureza do MIUT

Vincent Esmiol é o vencedor da prova principal do MIUT 2026, completando os 110 quilómetros em 12:49:03 e confirmando o domínio ao longo de grande parte da corrida. O francês chegou isolado a Machico, numa das edições mais exigentes dos últimos anos.

O pódio ficou completo com o compatriota Gautier Airiau, segundo classificado com 12:57:52, e o norte-americano Tyler Green, que fechou o top três com 13:03:10.

No final, o vencedor não deixou de sublinhar a dureza da prova, marcada por um percurso técnico e condições exigentes, ainda que sem declarações disponíveis no imediato.

Já Gautier Airiau destacou a experiência vivida na ilha e o nível de exigência da corrida. “Antes de mais, quero agradecer. Têm uma ilha maravilhosa, absolutamente deslumbrante. Eu só conhecia os primeiros 300 metros do percurso e fiquei logo impressionado. Durante a noite não conseguimos apreciar a paisagem, mas sentimos um ambiente incrível. Muito obrigado por isso. E depois, durante o dia, a paisagem é simplesmente fantástica”, afirmou.

Sobre a corrida, o francês assumiu as dificuldades. “Foi muito duro. É maravilhoso, mas é mesmo muito exigente. O meu objectivo era não perder tempo, fazer o melhor possível, e estive sempre a lutar. Só queria chegar a Machico da melhor forma que conseguisse”, referiu, reconhecendo a superioridade do vencedor.

“Hoje ele foi melhor do que eu e tenho de reconhecer isso, mas estou muito satisfeito com a minha prova.”

Também Tyler Green, terceiro classificado, mostrou-se impressionado com o cenário e com o percurso. “Foi o dia mais incrível. Nunca vi nada assim, um lugar como esta ilha. É simplesmente impressionante. É espectacular, é selvagem, é tudo aquilo que eu esperava encontrar aqui. Estou muito grato pela oportunidade de cá estar”, disse.

O norte-americano destacou ainda o regresso a um traçado mais técnico. “O percurso é incrível. Mais técnico, mais exigente, e isso torna tudo ainda mais especial”, sublinhou, deixando um agradecimento especial a quem trabalhou na recuperação dos trilhos após os incêndios.

“Quero agradecer a todas as pessoas que trabalharam tanto para voltar a pôr estes trilhos em condições. Foi um privilégio absoluto correr nos trilhos que tivemos oportunidade de percorrer”, rematou

Vincent Esmiol vence MIUT Atleta francês cortou a meta em Machico com o tempo de 12:49:03, após uma corrida de grande desgaste físico e decisão nos momentos finais

778 atletas partiram à meia-noite do Porto Moniz para o MIUT 110 km Arrancou à meia-noite, a partir da vila do Porto Moniz, a prova rainha do Madeira Island Ultra-Trail 2026, com 778 atletas em competição na distância de 110 quilómetros, a designada “MIUT Legend”.