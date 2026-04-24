Tesla vai criar 1.000 postos de trabalho até ao final de Junho na Alemanha

A fabricante de carros elétricos Tesla vai criar 1.000 novos postos de trabalho na fábrica de Berlim para responder a um aumento da procura, uma decisão que contraria as reduções de pessoal que afetam o setor no país.

"A direção da 'gigafactory' de Berlim-Brandemburgo irá criar, até ao final de junho, 1.000 novos postos de trabalho, a fim de aumentar a produção semanal em cerca de 20% a partir do terceiro trimestre", indicou ontem uma porta-voz da empresa norte-americana.

Em causa está uma "resposta direta ao aumento da procura pelo Model Y".

Situada em Grünheide, a sul da capital alemã, a fábrica em questão é a única 'gigafactory' do grupo detido pelo bilionário americano Elon Musk localizada na Europa.

Conta atualmente com 10.700 funcionários, segundo o grupo, e produz grandes quantidades do Model Y, bem como células de bateria.

A Tesla indicou ainda que "cerca de 500 funcionários atualmente com contratos temporários deverão ser contratados a tempo inteiro ao longo do ano".

A fim de acelerar a comercialização de células de bateria, o grupo iniciou também "a procura de várias centenas de novos colaboradores".

Estes anúncios surgem num momento em que o setor automóvel é o mais afetado pela crise industrial na Alemanha, com 48.800 postos de trabalho suprimidos no ano passado.

A abertura da fábrica da Tesla em 2022 marcou um ponto de viragem para a indústria automóvel na Alemanha, com a chegada ao país do principal rival da Volkswagen e da Mercedes na corrida pelos veículos elétricos.

A Tesla viu a sua posição de líder mundial em veículos totalmente elétricos ser ultrapassada pelo grupo chinês BYD, enfrentando, tal como os fabricantes europeus, a forte concorrência asiática no setor elétrico.

A Tesla registou um lucro líquido de 477 milhões de dólares (cerca de 406 milhões de euros) no primeiro trimestre de 2026, um aumento de 17% em relação ao mesmo período do ano anterior.

A empresa liderada por Musk gerou receitas totais de 22.387 milhões de dólares entre janeiro e março, mais 16% do que no mesmo período de 2025.