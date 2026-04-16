Governo em peso no Rum

O Festival do Rum da Madeira, que decorre desde terça-feira, continua a atrair público e atenção no terceiro dia do certame, realizado esta quinta-feira, com forte presença de membros do Governo Regional.

A visita do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, acabou por concentrar atenções no recinto, onde contacta com produtores e visitantes. A presença governamental é tão expressiva que, no local, muitos comentam o cenário como “um Conselho de Governo”, sobretudo depois de a reunião semanal ter terminado há instantes na Quinta Vigia. Só faltou - para já- o secretário regional Eduardo Jesus, numa comitiva que marcou presença em força.

O programa do festival mantém como eixo central as provas e venda de runs da Madeira e cocktails, asseguradas pelas empresas produtoras, permitindo ao público conhecer a diversidade e qualidade deste produto regional.

Entre os destaques desta quinta-feira esteve a masterclass “Rum da Madeira & Chocolate”, orientada por Rubina Vieira, do IVBAM, bem como a actuação dos Walking Grooves, que animaram a noite.

Amanhã, o evento prossegue com novas iniciativas, incluindo um speedtasting dedicado ao William Hinton Smoked Rum, seguido da masterclass “Rum da Madeira & Iguarias”, novamente conduzida por Rubina Vieira. A animação musical estará a cargo de Carla Rojas.

O festival encerra no sábado, dia 18 de Abril, com mais provas e venda de runs da Madeira e a participação da Associação Barmen da Madeira, que dinamiza um festival de cocktails, terminando com actuação ao vivo de Tiago Sena.

O Festival do Rum da Madeira pretende afirmar este produto emblemático da Região, promovendo a sua valorização e reforçando a sua projecção enquanto elemento distintivo da identidade madeirense.