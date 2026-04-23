A revista Islenha é “uma janela de conhecimento”. A afirmação foi deixada esta tarde pelo director regional da Cultura, Medeiros Gaspar, na apresentação do número 76 da publicação, realizada na Capela do Corpo Santo, no Funchal.

“Os livros são janelas, hoje vou abrir uma delas. A Islenha não é um livro, mas é como se fosse. É um objecto e hoje é uma nova janela que apresentamos ao público”, afirmou.

Na sua intervenção, o responsável destacou o papel da revista na divulgação da investigação e do conhecimento sobre a Madeira, sublinhando a sua abrangência cronológica e temática.

“Este número 76 oferece ao leitor artigos que resultam de uma investigação que vai da história à história social, à história da arte, iconografia, fotografia, vídeo e artes plásticas, cobrindo um período entre o século XV e o século XXI”, explicou.

Medeiros Gaspar salientou ainda a participação de investigadores consagrados e de novos autores, que se estreiam na publicação.

“Temos autores jovens que iniciam a sua caminhada na publicação, bem como investigadores e professores universitários de referência”, referiu.

O director regional da Cultura sublinhou a natureza multidisciplinar da revista e a sua importância na valorização do património cultural da Região.

“É um compromisso cultural e editorial que privilegia o enfoque nas ilhas e na sua herança histórica e artística”, afirmou.

No final, deixou um agradecimento aos investigadores e colaboradores envolvidos na edição.

“Sem a dedicação dos investigadores, nada disto seria possível. Obrigado por acreditarem na consistência desta publicação e por emprestarem o vosso saber à Islenha como divulgadora de conhecimento”, concluiu.