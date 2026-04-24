EUA criticam plano europeu para missão naval no estreito de Ormuz

O secretário da Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, criticou hoje os esforços do Reino Unido e da França para lançar uma missão naval internacional no estreito de Ormuz, classificando como "absurda" uma recente cimeira europeia sobre o tema.

Numa conferência de imprensa no Pentágono (sede do Departamento de Defesa), Hegseth afirmou não ter identificado "esforços sérios" para concretizar a operação, acusando os aliados europeus de se limitarem a discutir cenários futuros sem medidas concretas.

"Participaram no que eu chamaria uma conferência bastante absurda na Europa na semana passada, onde se reuniram e discutiram a possibilidade de fazer algo no futuro", disse Hegseth.

O responsável norte-americano assegurou, no entanto, que Washington acolheria de bom grado uma iniciativa europeia para proteger o tráfego marítimo na região, sublinhando que o estreito de Ormuz é mais estratégico para a Europa do que para os Estados Unidos (EUA), devido à dependência energética do continente europeu.

Hegseth considerou que a crise atual expôs fragilidades na capacidade europeia de defesa, afirmando que, sem meios próprios, os aliados ficam "à mercê" de países como o Irão.

O chefe do Pentágono reforçou ainda as críticas àquilo que descreveu como falta de compromisso de parceiros europeus e asiáticos, defendendo que estes beneficiaram durante anos da proteção norte-americana sem contributos equivalentes.

As declarações de Hegseth surgem após o anúncio, na passada semana, de uma iniciativa franco-britânica para criar uma missão naval "neutra" de escolta de navios comerciais no golfo Pérsico, apresentada pelo Presidente francês, Emmanuel Macron, e pelo primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, após uma cimeira em Paris com cerca de 30 líderes internacionais.

O estreito de Ormuz, por onde transita uma parte significativa do petróleo mundial, tem sido um dos principais focos de tensão do conflito em curso no Médio Oriente desencadeado por uma ofensiva israelo-americana contra o Irão.