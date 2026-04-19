Emirados Árabes Unidos exigem restituição do estreito de Ormuz

O governo dos Emirados Árabes Unidos exigiu hoje a restituição do estreito de Ormuz, considerando que o bloqueio daquela passagem marítima prendeu quase 600 milhões de barris de petróleo, subindo os preços.

O ministro da Indústria e Tecnologia Avançada dos Emirados Árabes Unidos, Sultan Al Jaber, que também é diretor-geral da empresa energética ADNOC, afirmou que o encerramento desta via marítima por parte do Irão gerou uma "pressão crescente" sobre o gás natural liquefeito (GNL), o combustível de aviação, os fertilizantes e outros bens essenciais para a economia mundial.

"Por cada barril que falta, as contas aumentam para as pessoas comuns em todo o lado", afirmou Al Jaber numa declaração no seu perfil da rede social X, onde sublinhou que "a economia global não pode dar-se ao luxo de mais incertezas".

Nas declarações citadas pela agência espanhola de notícias, a EFE, o governante disse também que "o estreito não pode funcionar sob ameaça", depois de qualificar explicitamente a cobrança pela passagem segura como "um sistema de extorsão".

"Ormuz pertence ao mundo, deve ser devolvido ao mundo, exatamente como estava", argumentou.

Estas declarações surgem a três dias do fim de uma trégua de duas semanas na guerra entre Irão, Israel e Estados Unidos, e quando uma delegação dos EUA viaja para Islamabad para, segundo o presidente norte-americano, Donald Trump, retomar as negociações na segunda-feira.