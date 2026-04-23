Trump ordena destruição de barcos que lancem minas no estreito de Ormuz

O Presidente norte-americano ordenou hoje a destruição de todas as embarcações que coloquem minas nas águas do estreito de Ormuz e acrescentou que os navios de desminagem de Washington vão trabalhar "em triplicado".

"Ordenei à Marinha dos Estados Unidos que dispare e destrua qualquer embarcação, por mais pequena que seja (...), que esteja a colocar minas nas águas do estreito de Ormuz", escreveu Donald Trump na rede social Truth Social.

O republicano sublinhou que a Marinha não deve ter "qualquer hesitação", acrescentando que os navios caça-minas norte-americanos "estão neste momento a limpar o estreito" e que os ordenou a continuar a sua atividade "a um nível triplicado".

O ataque a embarcações pode significar uma nova escalada num conflito que entrou há mais de duas semanas numa fase de trégua mas de impasse ao mesmo tempo, devido à incapacidade dos beligerantes chegarem a um acordo após o fracasso de uma primeira ronda de negociações no Paquistão.

Apesar de ter prorrogado indefinidamente o cessar-fogo com o Irão, os Estados Unidos anunciaram também a interceção de um segundo navio que transportava petróleo iraniano no oceano Índico, no âmbito do bloqueio naval aplicado a portos e navios da República Islâmica.

Antes, Washington tinha anunciado a apreensão de um navio porta-contentores no fim de semana.

No total, os Estados Unidos impediram a passagem de pelo menos 31 navios desde o início do bloqueio naval ao Irão, de acordo com dados divulgados ontem pelo Comando Central dos Estados Unidos (CENTCOM).

Mais de 10.000 militares norte-americanos, cerca de 17 navios de guerra e 100 aeronaves patrulham as águas próximas do Irão para garantir que nenhuma embarcação entre ou saia dos seus portos, segundo o CENTCOM.

Trump afirmou que aguarda que Teerão lhe apresente uma proposta unificada de acordo, acrescentando que existe a possibilidade de as negociações de paz serem retomadas na próxima sexta-feira no Paquistão.

No meio das tensões, o Pentágono anunciou hoje a demissão do secretário da Marinha dos Estados Unidos (principal responsável civil da Marinha norte-americana), John Phelan, após vários meses de relatos de disputas internas entre a liderança do Departamento de Defesa e altos oficiais militares.