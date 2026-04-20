Academia AKTyv compete em Málaga, em evento internacional de fitness

Nascida numa ilha onde o oceano parece marcar os limites do mundo, a Aktyv surgiu com uma ideia simples, mas poderosa: mudar vidas através do desporto e da actividade física.

Criada durante a pandemia da COVID-19, a academia começou do zero, com esforço, dedicação e a vontade de mostrar que todos podem ir mais longe do que imaginam.

Quatro anos depois, esse trabalho começa a dar frutos. Do projeto nasceu uma equipa feita não só de atletas, mas de pessoas que querem ultrapassar os próprios limites. Unidos pelo mesmo objetivo, viajaram até Málaga, em Espanha, para enfrentar o desafio HYROX.

Mais do que uma competição, esta foi uma prova de superação. Quando existe vontade, união e confiança no processo, os limites ficam mais longe.

Esta equipa mostra que, mesmo no meio do Atlântico, é possível sonhar alto, ir mais longe e alcançar aquilo que parecia impossível.