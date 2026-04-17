Trânsito encerrado na saída e entrada no Nó das Quebradas na segunda-feira

A Via Rápida (VR1) vai registar condicionamentos à circulação na noite da próxima segunda-feira, 20 de abril, devido à realização de trabalhos de pavimentação. Segundo informou a Via Litoral, será necessário encerrar ao trânsito os ramos de saída e de entrada do nó 7 (Quebradas), no sentido Machico – Ribeira Brava, entre as 20 horas e as 6 horas do dia seguinte.

Para minimizar o impacto no tráfego, a concessionária sugere que os condutores utilizem o nó anterior ou o seguinte da VR1 como as melhores alternativas de circulação durante as dez horas em que o acesso estará bloqueado. A Via Litoral ressalva, no entanto, que a execução destes trabalhos poderá sofrer alterações ou ser adiada caso as condições atmosféricas não sejam favoráveis à pavimentação.

Em comunicado, a empresa agradece a compreensão dos utentes pelos incómodos causados e reforça o pedido de colaboração no cumprimento da sinalização rodoviária temporária que será instalada no local para garantir a segurança de condutores e trabalhadores.