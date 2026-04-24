Mergulho no Caniçal com investimento de meio milhão

O centro de mergulho Scorpio Madeira, no Caniçal, avançou com um investimento global que ronda o meio milhão de euros, numa remodelação que inclui embarcações e melhoria das instalações, reforçando a equipa e a oferta de experiências no mar.

“Essencialmente é a experiência do mergulho para principiantes e também para pessoas com mais experiência, que procuram um nível de excelência no mergulho na Ilha da Madeira”, afirmou André Moreira, responsável pelo espaço.

O projecto envolve actualmente cerca de 30 trabalhadores e aposta na diversificação da actividade, com forte aposta em fotografia e vídeo subaquático.

“Creio que com esta remodelação podemos levar as condições do mergulho madeirense a um patamar de excelência”, referiu.

O responsável sublinhou o crescimento da procura por experiências mais especializadas e diferenciadas no mar da Região.

“Oferecemos condições espectaculares para mergulhadores que gostam de fotografia e vídeo, algo que está a crescer na Madeira”, afirmou, acrescentando que o centro irá acolher em breve um campeonato de fotografia subaquática.

No que respeita aos preços, o centro pratica valores entre os 80 e os 500 euros, dependendo do tipo de experiência e nível de especialização do mergulho.

O responsável destacou ainda a Ponta de São Lourenço como uma das zonas mais relevantes para a actividade, pela riqueza e limpidez das águas.

“Temos aqui águas muito ricas e limpas, com espécies únicas nesta zona da Madeira”, referiu André Moreira.