Investimento de 1,1 milhões impulsiona novos projectos nos gelados

Um investimento de cerca de 1,1 milhões de euros numa nova unidade de produção de gelados no Funchal está a permitir à empresa liderada por Sérgio Ferreira avançar com novos projectos de expansão, incluindo a abertura de novas lojas na Região.

O empresário recorda que o projecto começou noutra área de negócio antes da aposta na gelataria. “Este investimento começou há nove anos. Estávamos no ramo do pronto-a-vestir […] depois surgiu a oportunidade da Avenida do Mar e apostámos nos gelados”, afirmou.

Actualmente, a empresa regista uma produção anual de cerca de 90 mil litros de gelados, conta com quatro lojas e 25 trabalhadores, prevendo reforçar a equipa nos próximos meses. “Precisávamos de mais 10 pessoas, mas está um bocado complicado. Para o Verão penso que já vamos conseguir”, referiu.

Sérgio Ferreira adiantou ainda que estão em preparação dois novos projectos de expansão. “Temos dois pontos em vista para abrir novos estabelecimentos, um no Funchal e outro em Câmara de Lobos, estamos apenas à espera de autorizações”, explicou.

O empresário sublinhou ainda a aposta na qualidade e na utilização de produtos regionais. “Utilizamos tudo o que é regional, como morango, maracujá ou banana. O que não há temos de importar, sobretudo de Itália”, referiu, destacando também a parceria com fornecedores internacionais.

Presente na inauguração da unidade, o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, valorizou o investimento privado e o impacto na economia regional.

“É muito gratificante da nossa parte assistir à dinâmica económica que estamos a assistir na Madeira”, afirmou, sublinhando que o crescimento se mantém há vários meses consecutivos.

O governante destacou ainda a importância de uma mudança no modelo económico ligado ao turismo, defendendo a aposta na qualidade em detrimento da quantidade e uma “reconversão do mercado” face aos limites de capacidade da Região.