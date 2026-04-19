EUA capturam navio iraniano no Golfo de Omã

Forças militares dos EUA capturaram um navio iraniano no Golfo de Omã por alegada violação do bloqueio imposto por Washington, anunciou hoje o Presidente norte-americano, Donald Trump.

Segundo Trump, o navio, identificado como Touska, foi intercetado pelo contratorpedeiro USS Spruance após não responder a comunicações.

O chefe de Estado indicou que a tripulação foi detida depois de uma ação militar que incluiu danos na casa das máquinas da embarcação, acrescentando que o navio se encontra sob custódia de fuzileiros navais norte-americanos.

Trump afirmou que o Touska integra a lista de alvos de sanções do Departamento do Tesouro dos EUA devido a um alegado histórico de atividades ilegais, informação confirmada pelo Gabinete de Controlo de Ativos Estrangeiros.

O navio é descrito como um porta-contentores de bandeira iraniana com cerca de 275 metros de comprimento.

Entretanto, a companhia francesa CMA CGM revelou que um dos seus cargueiros foi alvo de disparos de advertência no Estreito de Ormuz, no sábado, sem registo de vítimas.

Segundo a empresa, a embarcação sofreu danos ligeiros e foi forçada a regressar, sem que tenha sido identificada a origem dos tiros.

A Organização Marítima Internacional confirmou que o navio foi atingido, mas não avançou detalhes adicionais.

Trump tinha anteriormente acusado o Irão de disparar contra um navio francês e outro britânico na região, agravando as tensões numa das principais rotas marítimas do comércio mundial.