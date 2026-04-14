Mais de 10 mil pessoas chegam a bordo de três navios de cruzeiro
Mais de 10 mil pessoas vão passar pelo Funchal, hoje, em escalas de navios de cruzeiro. O 'Mein Schiff Relax' e o 'MSC Preziosa' já se encontram no porto, sendo que o 'Hebridean Sky' apenas chega pelas 22 horas, por forma a pernoitar na Região.
O 'Mein Schiff Relax' está a transportar 4.189 passageiros e 1.422 tripulantes, que atracaram por volta das 6 horas, vindos de Las Palmas de Gran Canaria. A partida acontece pelas 22 horas rumo a Santa Cruz de La Palma. Está a navegar na região da Cruise Atlantic Islands (CAI), realizando viagens de sete dias pelas ilhas de Lanzarote, Gran Canaria, Madeira, La Palma e Tenerife.
Já o 'MSC Preziosa' viaja com 3.427 passageiros e 1.262 tripulantes, que vieram de Maceió, Brasil, e seguem às 19 horas para Vigo (Espanha). Vai realizar uma operação parcial de turnaround envolvendo 149 desembarques e 128 embarques. O navio partiu a 2 de Abril da cidade brasileira de Santos, passou pelo Rio de Janeiro, Ilhéus e Salvador da Baía antes de fazer escala em Maceió. Depois de Vigo, segue para Gijon (Espanha), Southampton (Inglaterra), Le-Havre-Paris (França), Bruges (Bélgica), Copenhaga (Dinamarca), Oslo (Noruega) e, finalmente, a 26 de Abril, Hamburgo (Alemanha) onde termina esta viagem de reposicionamento.
Ao final do dia, pelas 22 horas, chega o 'Hebridean Sky', para pernoitar no Cais 6, vindo de Santa Cruz de La Palma. Amanhã, quarta-feira, vai ter a companhia do 'Queen Victoria' e do 'Marella Voyager', que chegam pela manhã.