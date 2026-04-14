FMI corta previsão do crescimento mundial para 3,1% em 2026

O Fundo Monetário Internacional (FMI) reviu em baixa a previsão do crescimento global de 3,3% para 3,1% em 2026, devido ao impacto do conflito no Médio Oriente, segundo as previsões económicas divulgadas hoje.

Devido a incerteza relacionada com o conflito, o FMI decidiu fazer um conjunto de cenários que mostram os possíveis impactos de uma guerra mais demorada.

No cenário base, o crescimento global está projetado em 3,1% em 2026 e 3,2% em 2027, "mais lento do que o ritmo recente de cerca de 3,4% em 2024-2025".

A previsão para 2026 foi revista em baixa em 0,2 pontos percentuais e a de 2027 permanece inalterada, em comparação com a da atualização do World Economic Outlook de janeiro de 2026.

O FMI salienta que, antes do conflito, as previsões iriam ser revistas em alta, pelo que este corte se deve largamente às disrupções provocadas pela guerra.

Já a inflação global deverá aumentar para 4,4% em 2026 e diminuir para 3,7% em 2027, representando revisões em alta para ambos os anos.

De acordo com o relatório, num cenário adverso, com aumentos maiores e mais persistentes nos preços da energia, o crescimento global desaceleraria para 2,5% em 2026 e a inflação atingiria 5,4%.

E num cenário ainda mais grave, com maiores danos à infraestrutura energética na região do conflito, o crescimento global cairia para cerca de 2% em 2026, enquanto a inflação geral ficaria pouco acima de 6% em 2027.