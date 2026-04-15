Turista ferido após queda na Ribeira do Inferno ao praticar canyoning

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses estão, neste momento, a realizar uma operação de resgate no final do percurso da Ribeira do Inferno, no concelho de São Vicente.

A vítima é um homem de 38 anos, de nacionalidade estrangeira, que sofreu uma queda enquanto praticava canyoning na última cascata do percurso. Segundo foi possível apurar, o homem apresenta um traumatismo numa das pernas.

No local encontram-se três viaturas dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, com um total de 11 operacionais, bem como elementos da Polícia Florestal, que estão a apoiar a operação. O resgate decorre no terreno, estando as equipas empenhadas na estabilização e evacuação da vítima.