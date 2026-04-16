Governo Regional exigia mais higiene para acabar com ‘tascas’ há 33 anos

As conhecidas ‘tascas’ tinham os dias contados, em 1993. O Governo Regional decidiu impor regras mais restritas sendo que as tascas passariam a ser denominadas restaurante, esplanada ou pub.

No fundo, o que se pretendia era criar legislação que proibisse estabelecimentos com características de tasca. Em causa estacam novas exigências relativamente à higiene desses espaços.

Pizza em casa

A 16 de Abril de 1993 era inaugurado, na Madeira, o primeiro serviço de entrega de pizza ao domicílio. A ‘Pizza Service’ era a empresa que passava a disponibilizar esse serviço, no Funchal.

O menu tinha uma pizza base, à qual podiam ser acrescentados ingredientes, sendo que os clientes pediam a entrega através de telefone. Apesar de, actualmente, este ser um serviço bastante comum, na altura foi encarado como uma autêntica inovação.