As guerras fazem sentido

A estupidez humana não para de nos surpreender. Como pode haver governantes que provocam o caos no Mundo, causando morte, destruição e sofrimento? Como podem iniciar guerras que ceifam vidas a torto e a direito. Como podem provocar tanta destruição que custa milhares de milhões? Como podem “arder” tanto dinheiro em armamento que tanta falta faz ao Mundo? Quem lhes dá esse direito? Os chineses, um povo sábio, afirmam que numa guerra não há vencedores mas os milhares de milhões gastos em guerras, esses são perdidos e teriam salvado o mundo da fome ou epidemias. Como se arrogam o direito de mandar tanta gente para a morte? Os loucos não podem decidir sobre pessoas sensatas, pacíficas e inteligentes.

Putin iniciou uma invasão à Ucrânia que está a custar ao povo russo, entre mortes e estropiados, um tremendo desgaste financeiro, que pagarão mais tarde. Por sua vez os ucranianos sofrem perdas de vidas e bombardeamentos que estão a destruir o país. Isto faz algum sentido? O que ganhou Putin com esta guerra de 4 anos com a Ucrânia? Por outro lado os EUA que o mundo olhava como um farol de democracia está a ser governado por um ditador arrogante, prepotente e mentiroso sem orientação política, cívica, estratégica ou humanitária, apenas com vista para os lucros fabulosos.

As plataformas petrolíferas russas estão a arder no mar Cáspio, por via da guerra e a Rússia terá milhares de prejuízo que nós pagaremos no futuro. O mundo tem que pagar os devaneios de Trump, Putin e Netanyaho que fazem guerras para enriquecer?

Por todas estas guerras e desestabilização conclui-se que o valor da palavra e até mesmo um acordo assinado, já não vale nada. Lembram-se, certamente, que nos anos 90 a Ucrânia era o 3º país com maior arsenal nuclear do mundo, porém renunciou ao mesmo, com o “memorando de Budapeste”, para pôr fim aos conflitos geoestratégicos, o qual foi assinado pela Rússia, EUA e Reino Unido. A Ucrânia confiou e hoje está a sofrer as consequências da sua boa fé, porque se eles tivessem o armamento nuclear de certeza que o malvado Putin não se atreveria a invadi-los. O traidor Putin voltou a faltar à palavra quando em 2014 anexou a Crimeia e em 2022 invadiu a Ucrânia. Alguém teria confiança neste energúmeno para fazer um acordo? Segue-se outra confusão que promete mais porrada. Trump diz que vai bloquear o Estreito de Ormuz mas a China e a Rússia opõem-se . Então este imbecil, com farelo dentro da cabeça, não previu que o Irão iria fechar o Estreito de Ormuz? A administração de Trump e os chefes militares não o alertaram ? Ou são todos idiotas? E agora vamos continuar com E.O. dias aberto, dias fechado?

SSM – Serviço social de mobilidade ou MMC – mecanismo de continuidade territorial? Ou será: S.C.G. (serviço de continuidade do gamanço?

Em toda esta trapalhada, SSM ou MCT, a montanha voltou a parir… uma norma-travão porque já não há mais ratos. Mais uma forma de levantar poeira. Parece que apenas mudará o nome e um pouco de burocracia. Isto se o diploma não ficar mais uns anos dentro de uma gaveta até amarelar. Alguém explica o que tencionam mudar? Assisti à entrevista que o sr. Diretor Geral da Easyjet deu à RTP M no dia 13-4-26 e fiquei com a sensação que os madeirenses andam a alimentar um fabuloso negócio para não dizer “mamanço” das companhias aéreas que voam entre Madeira e Continente. Vejo, agora, toda a gente preocupada com o teto das viagens ultrapassar os 400€ que vai retirar o turismo da Região (lembram-se das taxas de 1 € sobre as dormidas que já vão em 4€ ?) mas não vi ninguém preocupado que uma viagem de 900Km entre Madeira e Continente, seja a mais cara do Mundo, ultrapassando os tais 400 ou 600€. Um autêntico roubo! Estes exploradores sem vergonha tratam os madeirenses por burros? Apontem! pelo menos um madeirense(eu) recuso-me a usar palas ou orelhas de burro. Ao contrário, pergunto, se estes sorvedouros de dinheiro público não mereciam ser processados por especulação de preços? Já sei! Virão com o velho chavão; isto é o mercado livre (ou selvagem?) a funcionar mas esquecem que prejudicam a Região e os ilhéus. Dizer, ainda que não acredito que nenhuma companhia abandone a Madeira porque esta linha é uma “mina de ouro” para estes especuladores sem vergonha.

Por outro lado onde está, nas “1001” propostas que já foram apresentadas, que o madeirense irá pagar apenas 79€ da passagem ou os estudantes pagarem apenas os 59€. Claro! Isso ficará adiado para data oportuna porque o que interessa é assegurar o “gamanço”.

P.S. Parabéns ao Dr. Paulo Barreto pela sua nomeação para Representante da República na Madeira.