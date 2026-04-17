Teerão rejeita acordo para cessar-fogo temporário com EUA

O Governo iraniano rejeitou hoje um acordo para um cessar-fogo temporário com os Estados Unidos, anunciou o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, Saeed Khatibzadeh.

Segundo disse o mesmo responsável hoje, na Turquia, Teerão exige o fim definitivo da guerra em toda a região, incluindo o Líbano e o Mar Vermelho.

"Esta é a nossa linha vermelha: não aceitamos um cessar-fogo temporário, porque este ciclo vicioso de utilizar a diplomacia para depois desencadear uma guerra tem de terminar aqui, de uma vez por todas", afirmou Khatibzadeh à agência turca Anadolu, no Fórum de Antália, um encontro diplomático internacional inaugurado hoje.

A paz que está a ser negociada deve estender-se a todas as zonas de conflito na região, "do Líbano ao mar Vermelho", acrescentou o vice-ministro, sublinhando que isso foi claramente transmitido à delegação norte-americana no encontro de Islamabade, no passado sábado.

Khatibzadeh recordou que o estreito de Ormuz, via marítima vital para a maior parte do petróleo e gás produzidos pelos países árabes, "esteve aberto à navegação durante milénios, embora faça parte do território iraniano", e acusou os Estados Unidos e Israel de terem provocado o encerramento daquela via "com a sua guerra não provocada".

"O Irão está totalmente empenhado em garantir que este estreito permaneça aberto para sempre, mas deve ser definitivamente adotado um novo protocolo adequado à situação, não apenas para a segurança, mas também para a passagem segura e para questões ambientais que nos preocupam", afirmou o diplomata iraniano.

"Se esta guerra terminar para sempre, se os Estados Unidos abandonarem as suas posições maximalistas e aceitarem condições justas, se reconhecerem a realidade no terreno e que ninguém pode violar o direito internacional e agredir outro país, e respeitarem a soberania do Irão, então o estreito de Ormuz será um estreito de calma, para sempre", assegurou Khatibzadeh.

Também o Presidente do Paquistão, Shehbaz Sharif, e o ministro dos Negócios Estrangeiros paquistanês, Muhammad Ishaq Dar, participam no Fórum de Antália, que teve início hoje e termina no domingo. Também o chefe da diplomacia portuguesa, Paulo Rangel, marcará presente no encontro.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou na quinta-feira um cessar-fogo entre o Líbano e Israel que abrange o Hezbollah, afirmando-se confiante de que o grupo aliado do Irão respeitará a trégua.

Pouco antes da declaração de Trump à comunicação social, o Hezbollah tinha garantido que irá respeitar o cessar-fogo, em vigor desde a meia-noite local (22:00 de quinta-feira em Lisboa), se Israel suspender totalmente as hostilidades.

Segundo os termos acordados pelos dois países em guerra desde 02 de março, a trégua tem uma duração prevista de 10 dias, durante os quais o Líbano e Israel deverão negociar um plano mais pormenorizado para alcançar uma paz duradoura.

O grupo xiita libanês Hezbollah afirmou já que os seus combatentes estão "prontos para atacar" caso Israel viole o cessar-fogo de 10 dias que entrou em vigor na quinta-feira à noite.

Em comunicado, o grupo pró-Irão afirmou ter realizado "2.184 operações militares" contra Israel e o exército israelita em território libanês durante os 45 dias de guerra. "Os combatentes vão manter o dedo no gatilho porque temem a traição do inimigo", acrescentou.