Moreirense vence Estoril e sobe ao sétimo lugar
O Moreirense ascendeu hoje ao sétimo lugar da I Liga portuguesa de futebol, ao receber e bater o Estoril Praia por 1-0, no encontro de encerramento da 30.ª jornada da prova.
O brasileiro Alanzinho apontou, aos 12 minutos, o tento dos anfitriões, que acabaram com uma série de sete jogos sem ganhar (três empates e quatro derrotas).
Na classificação, o Moreirense passou a contar 39 pontos, os mesmos do Vitória de Guimarães (oitavo) e agora mais dois do que o Estoril Praia, que somou o quarto desaire consecutivo e caiu de sétimo para nono.