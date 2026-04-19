Sporting-Benfica adiado para as 18h15 devido a atraso da equipa 'encarnada'
O Sporting-Benfica, dérbi lisboeta da 30.ª jornada da I Liga de futebol, vai começar com 15 minutos de atraso devido a problemas na deslocação dos 'encarnados' para o Estádio José Alvalade, anunciou hoje o organizador da competição.
"A Liga informa que, devido a atraso na chegada do Benfica ao Estádio José Alvalade, por constrangimentos de trânsito, o encontro referente a 30.ª jornada da I Liga, frente ao Sporting, terá início às 18.15, após acordo entre ambas as Sociedades Desportivas e o operador televisivo", refere a Liga Portuguesa de Futebol Profissional em comunicado.
Com o trânsito cortado na ponte 25 de Abril, no sentido sul-norte (situação entretanto já resolvida), a comitiva 'encarnada', que partiu do centro de estágios do Seixal, teve de arranjar novo trajeto e acabou por chegar com atraso ao recinto do Sporting.
Por essa razão, o início do dérbi lisboeta, que terá arbitragem de João Pinheiro, da associação de Braga e nomeado como único 'juiz' português para a fase final do Mundial2026, ficou agora agendado para as 18:15.
O Sporting ocupa o segundo lugar da I Liga com 71 pontos e menos um jogo, enquanto o Benfica é terceiro com 69.