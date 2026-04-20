Voos internacionais retomados hoje no aeroporto de Mashhad

Os voos internacionais com partida do aeroporto de Mashhad, no nordeste do Irão, serão retomados esta segunda-feira, anunciou ontem a Organização de Aviação Civil iraniana.

"A permissão para operar voos internacionais de passageiros no aeroporto de Mashhad foi concedida, a partir de amanhã [segunda-feira]", afirmou a autoridade, conforme noticiado pela televisão estatal.

No sábado, o espaço aéreo do país foi parcialmente reaberto e os voos internacionais puderam voltar a sobrevoar a região leste do país.

O transporte aéreo de passageiros no Irão tinha sido interrompido no início da ofensiva israelo-americana, a 28 de fevereiro.