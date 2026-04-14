Lobo Marinho passa a fazer viagens todos os dias da semana até Outubro

A Porto Santo Line anunciou esta terça-feira, 14 de Abril, que vai reforçar a sua operação com viagens às terças-feira.

Com a actualização, a transportadora marítima passa a disponibilizar ligações entre a Madeira e o Porto Santo todos os dias da semana, até ao final de Outubro.

Em nota emitida, a Porto Santo Line destaca que o reforço "representa um claro compromisso da Porto Santo Line com a mobilidade dos residentes, com o apoio à actividade económica e com o crescimento do turismo na ilha dourada".