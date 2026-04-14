Com cinco jornadas por disputar até final do campeonato, os jogadores do Nacional acreditam que a manutenção da equipa alvinegra será uma realidade no final da temporada. Contudo, segundo o defesa-direito Alan Nuñez, para concretizar tal desiderato é imperioso vencer jogos, a começar com o do próximo sábado diante do Alverca, encontro da 30.ª jornada da I Liga que tem início marcado para as 15h30, no Estádio da Madeira.

"Só a vitória nos interessa no próximo jogo com o Alverca. Vamos entrar com tudo para consegui-la e seguir em frente para o resto das 'finais'. Vamos procurar dominar o nosso adversário desde o primeiro minuto do jogo para podermos conseguir um resultado positivo para nós, que é a vitória. O grupo está preparado com tudo para disputar estas cinco ‘finais’, pois são muito importantes para nós. Vamos tentar ganhar todos os jogos” assumiu o defesa paraguaio.

Alan Nuñez espera que o Nacional repita o resultado e exibição do último jogo em casa – vitória, 2-0, diante do Estrela da Amadora.

“Vamos tentar ficar logo em vantagem nos minutos iniciais e repetir o jogo que fizemos contra o Estrela da Amadora nesse aspecto, marcar um golo cedo, que dá alívio e tranquilidade para jogar e controlar o resto do jogo."