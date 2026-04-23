Pedidos de subsídio de desemprego nos EUA sobem para 214.000 na semana passada

Os pedidos de subsídio de desemprego nos EUA atingiram 214.000 na semana passada, um aumento de 6.000 face ao nível revisto da semana anterior, segundo dados do Departamento do Trabalho (DOL) norte-americano.

"Na semana que terminou em 18 de abril, o número de pedidos iniciais de subsídio de desemprego, ajustado sazonalmente, foi de 214.000, um aumento de 6.000 em relação ao nível revisto da semana anterior", anunciou, em comunicado.

O nível da semana anterior foi revisto em alta, passando de 207.000 para 208.000.

Por sua vez, a média móvel das últimas quatro semanas atingiu 210.750, mais 750 face à semana anterior.