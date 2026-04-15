Novos pedidos de asilo recuam 23% para 51.160 na UE em Janeiro

O número de novos requerentes de asilo na União Europeia (UE) teve em janeiro um recuo homólogo de 23% para 51.160 e os pedidos subsequentes subiram 9% para 9.500, divulga hoje o Eurostat.

De acordo com os dados divulgados pelo gabinete europeu de estatísticas, em janeiro, 51.160 requerentes de asilo pela primeira vez (cidadãos de países terceiros) solicitaram proteção internacional nos países da UE, o que representa uma diminuição de 23% em relação a janeiro de 2025 (66.745) e um aumento de 7% em relação a dezembro de 2025 (47.650).

Registaram-se também 9.500 requerentes subsequentes, o que representa um aumento homólogo de 9% (8.710 em janeiro de 2025) e um aumento de 3% em relação a dezembro de 2025 (9.240).

Os venezuelanos foram o maior grupo de novos requerentes de asilo (7.300), seguidos pelos afegãos (4.790), bangladechianos (2.940) e egípcios (2.280).

Espanha (10.860), Itália (10.660), França (9.290) e Alemanha (7.645) receberam os maiores números de primeiros pedidos de asilo, representando no seu conjunto, três quartos (75%) do total da UE.