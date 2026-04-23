Incêndio em habitação na zona da Penteada destrói primeiro andar

Um incêndio deflagrou há instantes numa habitação localizada no Beco dos Álamos, abaixo das Piscinas da Penteada, no Funchal, provocando danos significativos e a retirada de uma mulher de 64 anos.

O alerta foi dado pelas 13h15 aos Bombeiros Sapadores do Funchal, que se deslocaram ao local com quatro meios e 12 operacionais. Para o socorro foram também mobilizados os Bombeiros Voluntários Madeirenses, com um meio pesado e cinco elementos.

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À chegada das equipas, o fogo encontrava-se activo no primeiro andar da residência, que acabou por ficar totalmente destruído. Foi ainda necessário proceder à retirada de uma mulher de 64 anos, que se encontrava no interior da habitação.

Neste momento, os Bombeiros Sapadores do Funchal encontram-se a realizar trabalhos de rescaldo e reconhecimento mais aprofundado no local, de forma a garantir a total extinção das chamas e avaliar eventuais riscos de reactivação.

As circunstâncias em que o incêndio teve origem não são, ainda, conhecidas.