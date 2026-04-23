Propostas da Air France-KLM e Lufthansa são "muito equivalentes"

O ministro das Infraestruturas, Miguel Pinto Luz, afirmou hoje que as propostas da Air France-KLM e da Lufthansa para a compra da TAP são "muito equivalentes" e que o critério da valorização financeira "será absolutamente central".

No final da reunião do Conselho de Ministros em que o Governo aprovou uma resolução a convidar as duas empresas a apresentarem propostas vinculativas para a compra da transportadora portuguesa, Miguel Pinto Luz disse que os dois candidatos têm "dois planos industriais muito próximos, muito equivalentes, muito ambiciosos, muito alinhados com aquilo que foram os requisitos do caderno de encargos e os requisitos estratégicos que o Governo impôs".

Na fase seguinte da corrida à compra da TAP, disse, o Governo terá "critérios que são ainda mais finos" em relação às dimensões definidas para o processo de privatização de parte do capital da empresa, mas depois terá "o critério da valorização financeira, que será absolutamente central".