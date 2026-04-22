Lufthansa cancela 20.000 voos de curta distância até outubro para poupar combustível

O grupo Lufthansa vai cancelar 20.000 voos de curta distância até outubro, numa medida que pretende diminuir o consumo de combustível, perante os aumentos desde o início da guerra no Irão.

Num comunicado publicado na noite de terça-feira, a Lufthansa refere que estes voos equivalem a uma redução de cerca de 1% da capacidade de transporte de passageiros no verão.

Em termos práticos, segundo a Efe, o grupo alemão terá uma poupança próxima de 40.000 toneladas de querosene, um combustível cujo preço duplicou desde o início da guerra no Irão, em 28 de fevereiro.

A maioria dos voos afetados são da companhia aérea regional Cityline, cujo encerramento já tinha sido anunciado na semana passada, devido ao aumento dos custos deste material.

Os voos cancelados são rotas não rentáveis e partem dos aeroportos de Frankfurt e Munique.

Apesar deste corte, o grupo, que inclui Lufthansa, a austríaca Austrian Airlines, a suíça Swiss, a Brussels Airlines, a Eurowings e a italiana ITA Airways, também vai expandir as rotas em Zurique, Viena e Bruxelas.

O grupo Lufthansa sinalizou que o abastecimento está garantido para as próximas semanas e que espera um abastecimento estável para operar os voos programados para o verão -- período em que pretende otimizar a oferta em Frankfurt, Munique, Zurique, Viena, Bruxelas e Roma.

A Lufthansa cancelou 120 voos até final de maio e os passageiros afetados já foram informados.

Em causa estão os cancelamentos temporários dos voos de Frankfurt para as polacas Bydgoszcz e Rzeszów e para a norueguesa Stavanger.

O grupo registou ainda que vai rever o seu plano a médio prazo, devendo divulgar mais informações no final de abril ou no início de maio.

A Lufthansa é um dos grupos, a par da Air France-KLM, que apresentou uma proposta não vinculativa no processo de privatização de até 44,9% do capital da TAP. O caderno de encargos prevê ainda uma fatia de 5% reservada aos trabalhadores, sendo que o futuro comprador tem direito de preferência por qualquer participação não subscrita.