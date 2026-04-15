Greve na Lufthansa cancela centenas de voos na Alemanha e afeta 9 ligações em Portugal

A Lufthansa cancelou hoje centenas de voos a partir dos aeroportos alemães, afetando nove ligações nos aeroportos portugueses, devido à greve de dois dias do pessoal de cabine, segundo a emissora pública alemã ARD.

Pelas 12:45, contavam-se nove voos cancelados para as cidades de Frankfurt e Munique, nos aeroportos nacionais, de acordo com o 'site' da ANA-Aeroportos de Portugal.

Desde a meia-noite, cerca de 20.000 trabalhadores estão convocados para a greve decidida pelo sindicato UFO.

Segundo o UFO, a greve iria afetar todas as partidas da Lufthansa a partir dos principais 'hubs' alemães de Frankfurt e Munique, no sul do país, bem como as da Cityline, filial da Lufthansa, a partir de Frankfurt, Munique, Hamburgo, Bremen, Estugarda, Colónia, Düsseldorf, Berlim e Hanôver.

A medida foi anunciada na sexta-feira para exercer pressão durante a negociação do acordo coletivo.

A greve do pessoal de cabine seguiu-se a uma paralisação de dois dias dos pilotos do grupo, que na segunda-feira provocou o cancelamento de mais de 700 voos da Lufthansa, Lufthansa Cargo, Lufthansa CityLine e Eurowings nos principais aeroportos do país.

Além disso, os pilotos convocaram outra greve de 48 horas para quinta e sexta-feira desta semana, que afetará todos os voos das companhias aéreas que deveriam partir de aeroportos alemães (com exceção da Eurowings, onde a greve durará apenas um dia), conforme anunciou na terça-feira o sindicato, Vereinigung Cockpit (VC).

"A situação não mudou, não há qualquer tipo de movimento por parte da estrutura patronal", afirmou o presidente da VC, Andreas Pinheiro, em relação ao conflito laboral sobre as pensões de reforma da empresa.

Hoje o grupo alemão celebra o centenário do primeiro voo regular da Lufthansa, com uma cerimónia em Frankfurt, na qual está previsto discurso do chanceler alemão, Friedrich Merz, e do ministro dos Transportes, Patrick Schnieder.

Tanto a UFO como a VC convocaram os sindicalizados para se manifestarem no local do evento.